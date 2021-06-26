الخطوط الجوية العراقية تعلن عن رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد الاحد

2021/06/26 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن جدول رحلاتها الداخلية والخارجية من والى مطارات البلاد ، ليوم غد الاحد السابع والعشرين من حزيران ./انتهى9

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