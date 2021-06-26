الشروع باعادة اعمار مبنى مصرف الرافدين في الموصل القديمة

2021/06/26 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ شرعت الفرق الهندسية في بلدية الموصل باعادة اعمار وتأهيل مبنى مصرف الرافدين في الموصل القديمة بعد خروجه عن الخدمة لمدة لاتقل عن (خمسة)اعوام .وقال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" الفرق الهندسية في بلدية الموصل شرعت باعمار وتأهيل مبنى مصرف الرافدين الرئيس من قبل احدى الشركات الخاصة، بعد ان انتهت مديرية بلديات نينوى من رفع الانقاض ".واضاف :" ان اعمال التأهيل ستمول من مبالغ الاعمار التي خصصت من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بمدة قدرت بتسعة اشهر"./انتهى

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