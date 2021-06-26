2021/06/26 | 12:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسبانيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/26 | 12:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبانيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).