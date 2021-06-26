وفاة عداء قطري عن 24 عاماً

2021/06/26 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية، السبت، وفاة العداء القطري عبدالإله هارون، حامل برونزية سباق 400 م في بطولة العالم 2017، عن 24 عاما.

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