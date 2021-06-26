الحكومة البرلمان يناقشان موازنة العام 2021

2021/06/26 | 12:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، خلال اجتماعه الأسبوعي الاخير، عقد اجتماع بين عدد من الوزارات واللجان المختصة في برلمان كوردستان لمناقشة موازنة العام 2021.

وقال مصدر مطلع لـPUKmedia: ان الاجتماع سيكون بين وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والثروات الطبيعية مع لجان المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية، والقانونية في برلمان كوردستان.

واضاف: ان الاجتماع الذي سيعقد خلال الاسبوع الحالي سيناقش موازنة اقليم كوردستان للعام 2021 وسيقدم الوفد الحكومي توضحيات لبرلمان كوردستان عن العجز والايرادات وجميع الامور الواردة في الموازنة.

PUKmedia خاص

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