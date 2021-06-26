الاتحاد الإنجليزي يحذر جماهير منتخبه من ترديد أغنية شهيرة بمباراة ألمانيا

2021/06/26 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، جماهير منتخبه، من ترديد أغنية عن هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، خلال مواجهة “الأسود الثلاثة” و”المانشافت”، في ثمن نهائي كأس أوروبا.وتوعد الاتحاد الإنجليزي […]

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