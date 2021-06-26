بغداد.. اعتقالات في البياع وأبو غريب والعبيدي

2021/06/26 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال

متهم بالقتل وآخر بسرقة 10 ملايين دينار

في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام

بغداد/ مكتب أبو غريب تمكنت م

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