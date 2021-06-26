2021/06/26 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان اليوم السبت بسقوط صاروخ

مجهول قرب أحد الفنادق في محافظة

أربيل شمالي العراق.

وقال الشهود، إن صاروخاً سقط قرب فندق

(خانزاد) على طريق مصيف صلاح الدين في

باحة احدى المزارع بقرية (براغ) ولم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ قرب أحد الفنادق في أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ قرب أحد الفنادق في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).