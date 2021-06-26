القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا ارهابية شرقي بغداد

2021/06/26 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا إرهابية شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الخنساء من إلقاء القبض على متهمين مطلوبين (م، ر، ص) و(ب، ع، ح) وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (شهداء العبيدي) شرقي بغداد".

واشارت القيادة الى، ان "الارهابيين، تم إحالتهما الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

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