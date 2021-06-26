التحالفات في العراق - شاكر كتاب

2021/06/26 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شاكر_كتاب لا شك أن المقصود بالتحالف هو إقامة علاقة من طراز متميز بين طرفين أو أكثر تقوم على أسس والتزامات متبادلة تحدده مواثيق تتسع أيضا لتحديد خطوط العمل المشترك وآفاقه المستقبلية.ولا يقوم تحالف بين أطراف منفصلة جسديا عن بعضها ما لم تكن هناك أسس وضوابط.



منها ما هو تاريخي كأن تجمعهما التجربة التاريخية الطويلة من العمل والتعاون أو التواجد في ساحة معينة أو في فترة محددة, وقد تلتقي هذه القوى المتح ......





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