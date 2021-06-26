الاعرجي يبارك للحشد الشعبي استعراضه “البهي”

2021/06/26 | 13:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم مستشار الامن القومي العراقي، قاسم الاعرجي، اليوم السبت، بالتهاني والتبريكات للحشد الشعبي بمناسبة استعراضه الاول في الذكرى الشابعة لتأسيسه، فيما وصفه بـ”البهي” وكتب الاعرجي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا “نبارك لحشدنا استعراضه البهي وهو يسجل في صفحات العز أجمل صور الوطنية والمهنية والانضباط..تحية لكل مقاتل في الحشد، والجيش والشرطة ومكافحة […]

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