الصحة: اعادة الحظر الشامل مرهون بالموقف الوبائي

2021/06/26 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، ان اعادة العمل بحظر التجوال الشامل، مرهون بالموقف الوبائي وتزايد عدد الاصابات.

وأكد المديرُ العامُ للصحةِ العامةِ بوزارةِ الصحةِ رياض عبد الأمير “عدمَ معرفةِ الجهاتِ الصحيةِ بوجودِ السلالةِ الجديدةِ من فيروس كورونا فيالعراق“.

واوضح عبد الامير اَنَ “قرارَ فَرْضِ حظرِ التجوالِ مرتبطٌ بالموقفِ الوبائي في الايام المقبلة“.

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