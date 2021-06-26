2021/06/26 | 13:20 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلاق في سيدني جراء متحورة دلتا ودول أوروبية تخفف القيود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/26 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق في سيدني جراء متحورة دلتا ودول أوروبية تخفف القيود) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق في سيدني جراء متحورة دلتا ودول أوروبية تخفف القيود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).