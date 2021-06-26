نائب يرد على وزير الزراعة: لست قصّاباً لتهدد نائبة في البرلمان !

2021/06/26 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول

الجربا، السبت، على تصريح لوزير

الزراعة لوّح فيه بمنع نائبة من دخول

مبنى الوزارة وحمل عبارة تهديد.

وقال الجربا في بيان تابعته وكالة نون

الخبرية: "اطل علينا يوم امس

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