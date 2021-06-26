مسؤول كردي: هجوم بثلاث طائرات مسيرة قرب القنصلية الأميركية في أربيل

2021/06/26 | 13:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في إقليم كردستان العراق،

السبت، إنّ هجوماً بثلاث طائرات مسيرة

طال موقعاً قرب مبنى القنصلية

الأميركية الجديد في أربيل.

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