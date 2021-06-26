وزارة الصحة العراقية توجه المحافظين بتشكيل ’خلية طوارئ’

2021/06/26 | 13:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت وزارة البيئة، السبت، المحافظين بتشكيل خلية ازمة طوارى في سبيل تدارك الكوارث الطبيعية وغير الطبيعة.

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وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021)، انها "تطالب المحافظين بتشكيل خلية أزمة طوارئ لكل محافظة لتأمين الخطط اللازمة لمواجهة الازمات والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية".

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