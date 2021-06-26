2021/06/26 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توصل علماء صينيون مؤخرا، إلى اكتشاف من شأنه أن يعيد كتابة قصة التطور البشري.وكشفت جمجمة خبأت في بئر بمقاطعة هيلونغجيانغ بأقصى شمال الصين لسنوات، عن فرع جديد من شجرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الإنسان التنين”..



اكتشاف يعيد كتابة قصة التطور البشري المركز الخبري الوطني.

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