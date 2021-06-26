القضاء ينظم الورشة الخامسة للقضاة في السلامة اللغوية بالصياغة القانونية

2021/06/26 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نظم المعهد القضائي، اليوم السبت، الورشة الخامسة للقضاة في السلامة اللغوية في الصياغة القانونية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “بتاريخ 26 /6 / 2021 نظم […]

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