معاناة الشعب وصراعات القوى الطائفية الفاسدة الحاكمة في العراق إلى اين؟ - كاظم حبيب

2021/06/26 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تزداد يوماً بعد آخر معاناة الغالبية العظمى من بنات وأبناء شعب العراق المعيشية والحياتية اليومية، فالأزمة المالية التي هي من صنع قوى النظام ونهبهم المستمر والهائل لخيراته المادية وأمواله النفطية من جهة، والالتزام الخاطئ بـ "توجيهات ونصائح وبرنامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي" الاقتصادية والمالية والاجتماعية من جهة ثانية، وسوء استخدام موارد الدولة المالية والابتعاد الفعلي التام عن عملية التنمية ......





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