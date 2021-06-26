وزارة الصحة العراقية: دخول البلاد بموجة ثالثة من فيروس كورونا

2021/06/26 | 13:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني وزارة الصحة من قلّة إقبال العراقيين على تلقي اللقاحات (صافين حامد/فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن دخول البلاد بموجة وبائية ثالثة من فيروس كورونا، أشدّ وأكثر خطورة من الموجتين السابقتين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، قوله إنّ "الموجة الوبائية الجديدة التي دخلت البلاد أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقاً". وأضاف أنّه في مواجهة الموجة الجديدة "يجب التركيز على طرق الوقاية، وأهمها لبس الكمامات والتباعد المكاني، فضلاً عن التلقيح".

وأشار إلى أنّ "وزارة الصحة بدأت بتطبيق خطة موسّعة تشمل زيادة كميات اللقاحات الواصلة وأعداد منافذ التلقيح في بغداد والمحافظات".

ولفت البدر إلى "ضرورة الالتزام والتطبيق الجاد لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ودعوة جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تفعيل نشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية واعتماد المصادر العلمية الرصينة في نقل المعلومات".

وشدّد على دور القيادات الدينية والعشائرية والمجتمعية والشخصيات العامة في نشر ثقافة التوعية الصحية حول جائحة كورونا وعن طرق الوقاية منها، والدعوة إلى تلقي اللقاحات، وخصوصاً للفئات الأكثر عرضة للخطر.وأكّد البدر استمرار مؤسسات وزارة الصحة في تقديم مختلف الخدمات الصحية لمرضى كورونا، فضلاً عن الخدمات الصحية الأخرى بمختلف مستوياتها.

وأمس الجمعة، سجّلت البلاد أكثر من 5300 إصابة جديدة، إضافة إلى 34 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا الوباء في العراق منذ تسجيل دخوله البلاد في فبراير/شباط 2020، إلى 17 ألفا و33 حالة وفاة وأكثر من مليون و300 ألف إصابة.

وتعاني وزارة الصحة من قلّة إقبال العراقيين على تلقي اللقاحات، رغم توفير كميات كبيرة منها بالفترة الأخيرة عبر التعاقد مع عدة جهات مصنّعة للقاح، أبرزها أسترازينيكا وسبوتنيك-في، وسينوفارم وفايزر، لكن لغاية الآن يبلغ عدد من تلقوا اللقاح حوالي 800 ألف في عموم مدن البلاد، من أصل 40 مليون عراقي.



وتتهم وزارة الصحة مروّجي الإشاعات وأصحاب نظرية المؤامرة وبعض رجال الدين في الترويج لمفاهيم خاطئة حول اللقاح كأحد أسباب عزوف العراقيين عن أخذ اللقاح.

وسجّل يوم أمس الجمعة، تلقيح 26 ألف عراقي فقط، وسط توقعات بفرض الحكومة قيوداً جديدة على الموظفين تهدف لدفعهم لأخذ اللقاح.

وقالت مصادر في وزارة الصحة العراقية ببغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ خلية الأمة الصحية تدرس إعادة بعض القيود على الأسواق وقطاعات عدّة، من بينها إعادة العمل بحظر التجوّل الجزئي لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.



وأكّدت أنّ ذلك قد يشمل تعليق إقامة بعض المناسبات الدينية والعشائرية والاجتماعية.

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