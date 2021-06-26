شبهات الفساد تحيط بالرئيس البرزايلي

2021/06/26 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يواجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اتهامات بالفساد فيما يخص لقاحات كورونا، بعد أن طرح نائب عن الحزب الحاكم في البرلمان تساؤلات حول شبهات فساد في صفقة أبرمتها الحكومة مع الهند للحصول على شحنة من اللقاحات.

وتقدم النائب لويس ميراندا بشكوى تحمل توقيع شقيقه ريكاردو ميراندا رئيس قسم التوريدات في وزارة الصحة، فيما يتعلق بمخالفات جسيمة في عقد شراء 20 مليون جرعة من لقاح (كوفاكسين) الذي تنتجه شركة (بهارات بايوتيك) الهندية للأدوية.

وقال لويس ميراندا: “أبلغت الرئيس بولسونارو منذ مارس(آذار) الماضي” بعد قليل من توقيع الاتفاق، خلال جلسة عاصفة للجنة المكلفة في مجلس الشيوخ بالتحقيق في مخالفات الحكومة وأدائها خلال أزمة الجائحة والتي حصدت أرواح 510 ألف برازيلي حتى الآن.

وبحسب عضو البرلمان، فإن بولسونارو اعترف بـ”خطورة” الأمر وأكد أنه سيطلب إجراء تحقيق وهو ما لم يحدث واستمرت المفاوضات، لكن أي من الجرعات المتفق عليها لم تصل البلاد بعد ما يشير إلى أن الحكومة لم تسدد أي مبالغ مالية.

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