العراق ينجز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج

2021/06/26 | 13:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، انجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج، مؤكدا أنه في العام 2022 سيتم اكمال الربط بالكامل.

وقال الكاظمي في حوار مع التلفزيون الرسمي وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بدأنا بالربط الكهربائي مع دول الخليج وانجزنا 85% من العمل في العراق، وفي عام 2022 يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع الخليج، وكذلك الربط الكهربائي مع الاردن".

وعن وضع الكهرباء في العراق أشار الكاظمي إلى أن وضعها "غير مرضي والمشكلة معقدة جدا".

وأضاف أن "مليارات الدولارات اهدرت على الكهرباء"، لافتا الى أن حكومته "كشفت الكثير من المشاريع المتوقفة لاسباب تتعلق بسوء التخطيط والفساد".

وتابع رئيس الوزراء: "اعدنا احياء بعض المشاريع وفي الاسبوع الماضي افتتحنا واحدة من اكبر المحطات الكهربائية في سامراء وخلال اشهر ننتهي من المرحلة الثانية ليصل الانتاج الكلي لها الى اكثر من 1200 ميكا واط".

ولفت الى أن "هناك مشروع محطة كهرباء متوقف في محافظة المثنى وفرنا الاموال وذللنا العقبات وتمت معالجة المشكلة، وكذلك الحال في الناصرية ومحطات كهرباء اخرى ستفتتح قريبا".

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