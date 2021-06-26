2021/06/26 | 13:55 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

السبت 26 يونيو 2021 | 01:54 مساءً

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نائب يؤكد وجود تسويف من هيئة الاعلام والاتصالات بموضوع فتح ملفات الفساد

أكد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي ان هناك تسويفا وعدم استجابة من هيئة الإعلام والاتصالات بموضوع فتح ملفات الفساد.



وقال الربيعي في بيان " انه من خلال المتابعة لمجريات العمل في هيئة الإعلام والاتصالات لآحظنا ان هناك تغاضيا وعدم أستجابة وتسويفا من قبل مجلس المفوضين لمطالبنا بمتابعة ملفات الفساد التي اقيل على اثرها المدير الأسبق للهيئة".



وطالب، الربيعي مجلس المفوضين بـ" فتح ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا بهدر المال العام وخصوصا ملف الجيل الرابع والتمديد لشركات الهاتف النقال والتستر على الديون المترتبة بذمتها ، وملف الخدمة الشاملة ومشاريعها واموالها التي لا تخضع لاي رقابة ومتابعة".



وحذر الربيعي من المضي باحالة مشروع الفوترة الذي سجلت عليه العديد من المخالفات القانونية والفنية ، محملاً المسؤولية لدير الجهاز التنفيذي الجديد الذي لا يفقه ابسط الاجراءات في ادارة قطاع الاتصالات .



ودعا الى تسليم ادارة الهيئة الى شخصية مهنية و كفوءة للنهوض بواقع هذه الهيئة التي تدير اهم ملفات التقدم والتطور في البلد، مشيراً إلى ان بقاء ادارة الهيئة بهذا الشكل سيؤدي الى كوارث اقتصادية لا يحمد عقباها على مستقبل العراق القريب.

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