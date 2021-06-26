مفتي مصر: لا مانع من التبرك بالأضرحة

2021/06/26 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أنه لا

مانع من التبرك بالأضرحة، موضحا أن

"زيارة الأضرحة لا تحمل شركا بالله، كما

تزعم السلفية أو غيرها".

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