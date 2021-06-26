بدءاً من الاثنين.. الحرارة تتجاوز الـ50 مئوية بمعظم مناطق العراق

2021/06/26 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشارت توقعات جديدة لحالة الطقس في

العراق [https://non14.net/137869]، اليوم السبت،

الى ان البلد سيدخل موجة حر شديدة لنحو

اسبوع تقريبا.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية، ان

"توقعات الطقس تشير الى اقتراب موج

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