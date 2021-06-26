"طشة" انتخابية

2021/06/26 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عدوية الهلالي

مطالب بسيطة اطلقها سكان بعض القرى

والمدن التي تعرضت لعدوان داعش أو

احتلاله..



ومرت سنوات منذ ان عاد اليها

بعض سكانها ولم يعد البعض الآخر ولم

تتحقق المطالب حتى الآن..

طالبوا بمياه

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