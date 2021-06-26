اعتقال مطلوب بالمادة 4 إرهاب في الأعظمية

2021/06/26 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل القبض على "إرهابي" في مدينة الأعظمية.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021)، إن "ضمن مهامها القيام بممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية واثناء عمليات البحث والتفتيش التي تم تنفيذها بإشراف احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد - تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٢ ومكتب استخبارات ومكافحة ارهاب الاعظمية من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأضافت "تم تسليمه لجهة الطلب".

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