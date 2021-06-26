2021/06/26 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الارهابيين في الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن مهامها القيام بممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية واثناء عمليات البحث والتفتيش التي تم تنفيذها بإشراف احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد - تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٢ ومكتب استخبارات ومكافحة ارهاب الاعظمية من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

واضاف البيان، انه "تم تسليمه لجهة الطلب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد الارهابيين في الاعظمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد الارهابيين في الاعظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).