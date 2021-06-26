نائب يطالب وزير الزراعة أن يبتعد عن أسلوب

2021/06/26 | 14:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ردّ النائب عن محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربا، على تصريح لوزير الزراعة لوّح فيه بمنع نائبة من دخول مبنى الوزارة.

وقال الجربا في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "أطل علينا يوم أمس وزير الزراعة من إحدى القنوات الفضائية، وأطلق كلمات بذيئة بحق أحد الزميلات من أعضاء مجلس النواب، ونص كلامه (اكسر رجلچ إذا طبيتي الوزارة)".

وأضاف، "على وزير الزراعة أن يبتعد عن أسلوب الطشّة، ويهتم بتسديد مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة كسنة 2019 و2020 لأنه لحد الآن لم يدفعها لهم".

وتابع، "على لجنة الزراعة استضافة الوزير وإبلاغه بأن وظيفته هو وزير زراعة العراق وليس (گصاب) وإبلاغه أيضًا بأن الإسراع بتسديد مستحقات الفلاحين أهم وأفضل من تكسير الأرجل".

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