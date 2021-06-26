2021/06/26 | 14:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشبكي يرد على اتهامه بالضلوع بقصف أربيل: يحاولون إبعادنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/26 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشبكي يرد على اتهامه بالضلوع بقصف أربيل: يحاولون إبعادنا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشبكي يرد على اتهامه بالضلوع بقصف أربيل: يحاولون إبعادنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).