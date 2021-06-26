حادث مروري يخلف 17 ضحية

2021/06/26 | 14:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عدد من الاشخاص مصرعهم في اصيب آخرون في حادث مروري اليوم السبت في قضاء خانقين.

وقال مراسلنا ان حادثا مروريا وقع في منطقة بين بلدة كوباشي وقضاء خانقين، لافتا الى ان حافلة اصطدمت بسيارة نقل من نوع بيكاب، مما ادى الى مصرع 4 اشخاص واصابة 13 آخرين بجروح مختلفة.

واضاف ان الضحايا من اهالي قضاء خانقين وكانوا في زيارة الى المنطقة اثناء تعرضهم للحادث المروع.

PUKmedia / زمناكو يحيايي

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