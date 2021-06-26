2021/06/26 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر لبنانية مطلعة أن تغريدة السفارة الإيرانية حول وصول بواخر نفط إلى بيروت بمثابة رد سياسي على السفيرة الأمريكية في بيروت وليست إعلاناً عن وصول ناقلات نفط.

وأوضحت مصادر مطلعة، بحسب موقع “النشرة” اللبناني، أن التغريدة التي وردت على حساب ​السفارة الإيرانية​ على تويتر كانت رداً سياسياً على ​السفيرة الأمريكية​ في ​بيروت​ دروثي شيا، مؤكدة أنها ليست إعلاناً عن وصول بواخر نفط إلى ​لبنان في الوقت الراهن.

التالي

منذ ساعة واحدة

إسقاط 3 طائرات مسيرة في ضواحي اربيل

منذ ساعة واحدة

شبهات الفساد تحيط بالرئيس البرزايلي

منذ ساعتين

واشنطن تدين الهجوم “الجبان” على طائرة رئيس كولومبيا

منذ 3 ساعات

وصول ناقلات نفط إيرانية إلى بيروت

منذ 15 ساعة

القضاء الأمريكي يصدر حكماً بحق قاتل جورج فلويد

منذ 17 ساعة

قتلى وجرحى جراء عملية طعن في مدينة ألمانية

منذ 17 ساعة

الصحة العالمية تحدد سبل منع ظهور سلالات جديدة من كورونا

منذ 18 ساعة

إصابة رئيس حكومة عربية بفيروس كورونا

منذ 19 ساعة

الكوارث تتوالى في مصر..



انهيار مبنى مأهول بالسكان

منذ 19 ساعة

واشنطن ترفض إزالة جميع عقوبات ترامب ضد إيران

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر تنفي استقبال لبنان لناقلات نفط إيرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر تنفي استقبال لبنان لناقلات نفط إيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).