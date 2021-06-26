القبض على أحد الارهابيين في الاعظمية

2021/06/26 | 14:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على احد الارهابيين في منطقة الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان ” مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٤٢ ومكتب استخبارات ومكافحة ارهاب الاعظمية، تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، حيث تم تسليمه لجهة الطلب”.

واوضحت ان “العملية جاءت ضمن مهام الاستخبارات من خلال القيام بممارسة امنية ضمن قاطع المسؤولية واثناء عمليات البحث والتفتيش التي تم تنفيذها بإشراف احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد”.

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