2021/06/26 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – عفرين اعتقل فصيل من فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تعرف باسم الجيش الوطني السوري 7 شباب من قرية غزويه التابعة لقضاء شيراوا 6 منهم من المكون الايزيدي بريف عفرين دون وجود اسباب.بدات هذه الحملة قبل يومين و تحديدا صباح الأربعاء الماضي و استمرت حتى مساء الخميس وفق ما ذكره مؤسسة ايزدينا التي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 6 ايزيديين بعفرين السورية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 6 ايزيديين بعفرين السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).