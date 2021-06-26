العراق: لن نسلم الإرهابيين الأجانب لدولهم حتى يقضوا فترات محكومياتهم

2021/06/26 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم

السبت، أن الإرهابيين الأجانب لن

يسلموا إلى دولهم حتى يقضوا فترات

محكومياتهم في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد

لعيبي، في تصريح صحفي، إن "الإرهابيين

العرب وال

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