قيس الخزعلي يغرد بعد استعراض الحشد الشعبي

2021/06/26 | 14:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

علق زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي بتغريدة بعد استعراض الحشد الشعبي في ديالى.

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وكتب الخزعلي عبر حسابه في تويتر الآية القرأنية "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهِبونَ به عَدوَّ اللَّه وَعدوّكم وآخرين مِن دونهم لا تعلمونهم اللَّه يعلمهم".

وحضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم السبت، مراسم الاستعراض العسكري الذي نظمه الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسه.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021)، أن "القائد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي حضر الاستعراض العسكري للحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسه".

وأضاف، "حضر الاستعراض رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس اركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير يار الله ووزير الداخلية عثمان الغانمي ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي والأمين العالم لمنظمة بدر هادي العامري وقيادات أمنية أخرى".

وتابع البيان أن "قوات الحشد الشعبي استعرضت اليوم في ديالى بكافة صنوفها بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها".

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