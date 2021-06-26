2021/06/26 | 14:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر طبي، اليوم السبت، بعدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.وقال المصدر، لـ/المركز الخبري الوطني”، إن “دائرة صحة ذي قار لم تسجل اليوم، لم اي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا إصابات بكورونا في ذي قار بسبب جهاز الفحص! المركز الخبري الوطني.

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