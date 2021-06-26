2021/06/26 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت صادف الثالث عشر من يونيو الجاري، الذكرى السابعة تأسيس هيئة "الحشد الشعبي"، جرت فعاليات الاستعراض العسكري بهذه المناسبة، صباح السبت، في معسكر أشرف شمالي محافظة ديالى، وذلك بـ"رعاية وحضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي"، بحسب ما أعلن إعلام الحشد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يستعرض خارج بغداد لـ"تفادي الإرباك" و"تحسن العلاقة" مع الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يستعرض خارج بغداد لـ"تفادي الإرباك" و"تحسن العلاقة" مع الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).