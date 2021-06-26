سائرون: عدد من القوانين الخلافية سيتم ترحيلها للدورات البرلمانية المقبلة

2021/06/26 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي، عن عدد من القوانين التي سيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال المسعودي ان من بين القوانين المهمة التي تنتظر التصويت في مجلس النواب هي قانون الخدمة المدنية، والجرائم المعلوماتية، والنفط والغاز، فضلا عن قوانين أخرى تدور حولها خلافات سياسية وفنية وهو ما يجعلها عرضة للترحيل الى الدورات البرلمانية المقبلة بسبب حاجتها الى توافقات سياسية ودراسة حقيقة لإعادة صياغتها لإقرارها، في حين أكد المسعودي ان الوقت المتبقي من عمر البرلمان لم يعد كافيا لمناقشة القوانين الخلافية أو التصويت عليها.

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