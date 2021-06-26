هجوم بطائرات مسيرة على قرية قرب القنصلية الأميركية وتضرر أحد المنازل

2021/06/26 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائلُ إعلام ٍ دولية ٌ ومحلية بأن هجوما بواسطةِ طائراتٍ مسيرة تم رصدُه في قريةٍ بمحيطِ القنصلية الأميركية في أربيل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن محافظِ أربيل أوميد خوشناو قوله إن منزلا في قرية براغ الواقعة في محيط أربيل تعرض إلى اضرار ٍ ماديةٍ كبيرة نتيجة هجوم ٍ بثلاثِ طائراتٍ مسيرة محمّلةٍ بموادَ متفجرة نوع تي أن تي حيث انفجرت قنبلتان ِ منهما، إحداهما في بستان في قرية براغ، اسفرت عن خسائر َمادية في احد المنازل.

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