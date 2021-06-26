أول تعليق رسمي أميركي حول الاستهداف الاخير لاربيل

2021/06/26 | 15:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،

اليوم السبت، الهجوم الصاروخي الذي

تعرضت له محافظة أربيل.

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وذكرت القنصلية العامة الأمريكية في

أربي

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