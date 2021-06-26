2021/06/26 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بيان مرتقب لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان حول هجوم أربيل

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