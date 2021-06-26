2021/06/26 | 15:39 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقيت أربع نساء حتفهن في انهيار مبنى سكني في وسط الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط بشمال مصر، بحسب ما قال مسؤولون أمنيون السبت.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. أربعة قتلى في انهيار مبنى بالاسكندرية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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