عاصفة الجائحة.. تحذير من تفش غير مسبوق في العراق

2021/06/26 | 15:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت خلية الإعلام الحكومي، السبت، توحيد وتنسيق الجهد الحكومي لمساندة وزارة الصحة في مواجهة الموجة الثالثة للجائحة.

وذكر بيان للخلية، 26 حزيران/يونيو، أنّ "العمل يجري لرفع وتيرة الجهود خاصة بما يتعلق باللقاحات عبر مضاعفة أعداد منافذ تلقي الجرعات، وتذليل العقبات الفنية والإدارية لتوريد المزيد من اللقاحات من المناشيء العالمية الرصينة، وفرض الإجراءات الوقائية في البلد، وتهيئة مراكز الحجر الصحي للحالات الطارئة".

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وأشار البيان، إلى أنّ "البيانات الواردة من منظمة الصحة العالمية تؤكد فعالية اللقاحات، وعدم تسجيل أية حالات جانبية سلبية في العراق لأي مواطن بسبب تلقي اللقاحات".

ودعا البيان، وسائل الإعلام المحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى "حث المواطنين على الإسراع بتلقي اللقاح، من أجل كبح جماح الموجة الثالثة قبل دخولها"، مشددًا أنّ "الموجة الثالثة تعد من أخطر الموجات التي يشهدها العراق؛ إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أنها ربما تشهد انتشارًا هو الأكبر في العراق منذ دخول هذا الوباء البلد في 2020".

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