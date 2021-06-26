الكمارك: ضبط 4 ارساليات مخالفة في المنطقة الشمالية

2021/06/26 | 15:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، عن ضبط 4 ارساليات مخالفة من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية.وقالت الهيئة في بيان، إن “كوادرها في قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط 4 ارساليات محملة بمواد متنوعة (سمسم تركي وحبيبات بلاستيك) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد”.وأشارت إلى أنه “تم […]

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