انخفاض الوفيات والاصابات بكورونا في اقليم كوردستان

2021/06/26 | 15:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن تسجيل 483 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 486، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية كان كالاتي:

1 ـ الفحوصات: (4984 فحصاً جديداً)

• (1196) اربيل

• (738) السليمانية

• (3050) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (232 اصابة جديدة)

• (11) اربيل

• (33) السليمانية

• (188) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (483 حالة شفاء جديدة)

• (62) اربيل

• (217) السليمانية

• (165) دهوك

• (1) حلبجة

• (35) كرميان

• (3) رابرين

4.



الوفيات: (2 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (1) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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