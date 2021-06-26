2021/06/26 | 15:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، عن سقوط ثلاث طائرات مسيرة على منزل، فيما سقطت الرابعة على جبل، بمحافظة اربيل .

وقال الجهاز في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث طائرات مسيرة سقطت في منزل احد المواطنين بحديقة التفاح قرب الملا عمر في محافظة اربيل ، فيما سقطت الطائرة الرابعة في جبل تارين".وأضاف، أن "التحقيقات لا زالت مستمرة، وستكشف النتائج للجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تحقق في استهداف أربع طائرات مسيرة لاربيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تحقق في استهداف أربع طائرات مسيرة لاربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).