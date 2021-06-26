نصف سكان ألمانيا يحصلون على التطعيم ضد كورونا

2021/06/26 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم السبت، بأن أكثر من نصف سكان ألمانيا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وذلك بعد مضي 6 شهور على بدء حملة التطعيم، وأن أكثر من ثلث السكان حصلوا على الجرعة الثانية.

وأوضحت بيانات المعهد أن نحو 44.4 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى على الأقل أي ما يعادل 53.3 % من السكان فيما حصل 28.9 مليون شخص على الجرعة الثانية أي ما يعادل 34.8% من السكان.

وبلغت الحصيلة اليومية لجرعات كورونا التي تم إعطاؤها أمس الجمعة 852 ألف و814 جرعة.

وواصلت ولاية بريمن الاحتفاظ بأعلى نسبة تطعيم بالجرعة الأولى بين سكانها بـ60.8% وزادت هذه النسبة في كل الولايات الالمانية عن 50% عدا ولاية ****ونيا التي وصلت فيها هذه النسبة إلى 47.2%.

ووصلت نسبة الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كامل ضد كورونا إلى أعلى مستوى لها في ولاية زارلاند بـ41.1 %، فيما سجلت ولاية براندنبورغ أدنى نسبة لهذه الفئة بـ32.2%.

من جانبه، كتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على تويتر اليوم أن ألمانيا تجاوزت بريطانيا لأول مرة من حيث العدد المطلق لعدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم التي تم إعطاؤها.

يذكر أن بريطانيا تسود فيها سلالة (دلتا) التي تتسم بطابع معد على نحو خاص كما تتزايد نسبة هذه السلالة بين العينات الإيجابية لمرض كوفيد19 في ألمانيا.

كانت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا بدأت رسميا في السابع والعشرين من ديسمبر(كانون أول)الماضي.

لكن التطعيم كان قد بدأ قبل ذلك بيوم في دار للمسنين في مدينة هالبرشتات في ولاية ****ونيا آنهالت.

وكانت الأولوية في حملة التطعيم في بادئ الأمر للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً، والمقيمين في دور المسنين ودور الرعاية والأطقم الطبية.

كما تم إعطاء الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والذين يزيد لديهم خطر الإصابة بأعراض خطيرة أو مميتة لكورونا.

وتم إلغاء نظام الأولويات في أخذ تطعيمات كورونا في الوقت الراهن.

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