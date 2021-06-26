توزيع 2.86 مليار جرعة من لقاحات كورونا حول العالم

2021/06/26 | 15:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت، بأنه تم على مستوى العالم إعطاء ما إجماليه 2.86 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم ما يقدر بنحو 43 مليون جرعة في اليوم على أساس التبليغ بذلك، وبمتوسط 7 أيام.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 180.4 مليون حالة، والوفيات إلى 3.91 مليون شخص.

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