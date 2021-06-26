2021/06/26 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مكافحة الإرهاب في الإقليم يعلن سقوط 3 طائرات مسيرة في محيط أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | مكافحة الإرهاب في الإقليم يعلن سقوط 3 طائرات مسيرة في محيط أربيل.
مكافحة ارهاب الاقليم: واحدة من الطائرات المسيرة الثلاث لم تنفجر.
بيان: 2 من المسيرات سقطتا على منزل مواطن خلفت اضرارا مادية.
بيان لجهاز مكافحة الارهاب في كردستان يعلن سقوط 3 طائرات مسيرة في محيط اربيل .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مكافحة الإرهاب في الإقليم يعلن سقوط 3 طائرات مسيرة في محيط أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مكافحة الإرهاب في الإقليم يعلن سقوط 3 طائرات مسيرة في محيط أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).